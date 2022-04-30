يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نتائجه الجيدة، في منافسات الدوري الإسباني، تحت القيادة الفنية لـ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

مردود جيد لـ الريال مع الإيطالي:

وتمكن المدرب الإيطالي من تحقيق مردود جيد مع الفريق الإسباني، حيث يُنافس معه على جميع البطولات خلال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ويفصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، نقطة وحيدة عن إنجاز تاريخي، سيكون هو أول مدرب يحققه في عالم كرة القدم.

إنجاز تاريخي لـ كارلو أنشيلوتي:

وفي حالة حسم الدوري الإسباني غدًا ضد نادي إسبانيول سيكون أنشيلوتي هو أول مدير فني يحقق الدوريات الخمس الكبرى في تاريخ الساحرة المستديرة.

وسبق لمدرب ريال مدريد، أن حقق الدوري الإيطالي مع ميلان، والإنجليزي مع نادي تشيلسي، كما فاز باللقب الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وتُوج بالدوري الألماني مع البايرن.

ريال مدريد ضد إسبانيول:

ومن المقرر، أن يقابل نادي ريال مدريد نظيره نادي إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ34، غدًا عند الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل نادي ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 78 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحل برشلونة في المركز الثالث بـ 63 نقطة.