أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تغيير ملعب النادي الأهلي في مباراتي أبها والرائد.

نقل مواجهتي الأهلي ضد أبها والرائد:

وقررت اللجنة نقل مواجهتي الأهلي أمام أبها والرائد ضمن منافسات الجولتين 27 و29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة” بدلًا من إستاد الأمير عبدالله الفيصل.

وأشارت لجنة المسابقات إلى إقامة المباراتين في توقيتهما المحدد، حيث تم نقلهما نظرًا لانشغال إستاد الأمير عبدالله الفيصل بعدد من الفعاليات في موسم جدة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما عرض الإدارة لانتقادات خلال الفترة الماضية.

ويقع الراقي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 10 مرات، فيما خسر 9 مرات.