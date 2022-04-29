تألق فريقا آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج الألمانيين في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2021/ 2022.

نتيجة مباراتي الذهاب بنصف نهائي الدوري الأوروبي:

وانتهت مباراتا ذهاب نصف النهائي في البطولة مساء أمس الخميس، بفوز آينتراخت فرانكفورت على ويست هام يونايتد الإنجليزي، وفوز لايبزيج على جلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

فريق فرانكفورت بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة للتأهل إلى النهائي، بينما يحتاج لايبزيج أيضًا للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى النهائي، خاصة بعد إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض في المسابقات الأوروبية.

ونجح فرانكفورت في الفوز على ويست هام بنتيجة 2/ 1 في الذهاب الذي أُقيم في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث سجل للفريق الإنجليزي اللاعب ميشيل أنطونيو، بينما سجل لـ فرانكفورت كل من كناوف و دايتشي كامادا.

أما اللاعب الإسباني أنجيلينو فسجل هدف الفوز لفريق لايبزيج في شباك جلاسكو رينجرز.

موعد مباراتي الإياب:

وتُقام مباراتا الإياب في البطولة الخميس المقبل، حيث يلعب جلاسكو رينجرز مع نادي لايبزيج في أسكتلندا، بينما يلعب آينتراخت فرانكفورت مع نادي ويست هام في ألمانيا.

وكان لايبزيج تأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب فريق أتالانتا الإيطالي، بينما تأهل آينتراخت فرانكفورت على حساب فريق برشلونة الإسباني، وتأهل فريق ويست هام على حساب ليون الفرنسي.

أما فريق جلاسكو رينجرز فتأهل على حساب فريق سبورتينج براجا البرتغالي.