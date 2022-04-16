أكد الباحث في الطقس، نزيه الحيزان، أن اليوم السبت هو أول أيام نوء الذراعين، الذي يمثل ثالث أنواء فصل الربيع، ويبلغ عدد أيامه 26 يومًا، ويتميز بهطول أمطار وهبوب رياح متربة.

وأضاف الحيزان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن الذراعين هو النوء الذي يحل بعد نوء الحميمين مباشرة، ويأتي بعد نهايته نوء ثريا القيظ، ويبدأ أول أيام الذراعين من يوم 16 أبريل وينتهي بنهاية يوم 11 مايو، ويستمر لمدة 26 يوماً.

منزلتان:

وتابع أن نوء الذراعين يشتمل على منزلتين من منازل الشمس والقمر، وهما منزلة المؤخر أو كما يسميه العامة ذراع أول ومنزلة الرشا أو كما يسميه العامة ذراع ثاني، فيما تشمل خصائص نوء الذراعين العديد من المواصفات منها اعتدال الجو ليلًا ويميل إلى الحرارة وقت الظهيرة، وفيه موسم السرايات وهي أمطار الربيع الغزيرة التي تستمر في هطولها حتى أواخر شهر أبريل.

صفات نوء الذراعين:

وكذلك يكون في نوء الذراعين هبوب الرياح من الناحية الشمالية، ويبدأ في آخره دخول موسم البوارح وهي الرياح الشمالية الغربية المحملة بالغبار والأتربة، والتي تمتاز بأنها رياح مستمرة وغير مستقرة، لذلك فإن فرص تقلب الجو وهبوب الرياح المثيرة للغبار لا زال حدوثها متوافرًا، ويمتد موسم هبوب البوارح من أواخر شهر أبريل وحتى منتصف شهر يوليو.