يواصل نواف العابد، لاعب الوسط الهجومي ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تألقه مع الليوث خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب ضد الجزيرة:

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الشباب، نظيره نادي الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشباب ضد الجزيرة اليوم، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

رقم مميز لـ نواف العابد:

وقدم نواف العابد أداءً مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يُعد أكثر اللاعبين صناعة لـ الأهداف في دور المجموعات برصيد خمسة أهداف، متفوقًا على جميع منافسيه.

ويتساوى كل من “محمد البريك، عمر عبدالرحمن، عبدالله الجوعي، المُعز علي، إيدميلسون جونيور، طارق محمد”، برصيد هدفين لكل لاعب، بعد المشاركة في خمس مباريات.