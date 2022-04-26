ظهر نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بشكل مميز مع الليوث، خلال مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، منذ انطلاقها.

العابد يبحث عن معادلة الرقم القياسي:

وتمكن نواف العابد من تقديم أداء مميز في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يُعد أكثر اللاعبين صناعة لـ الأهداف في دور المجموعات برصيد خمسة أهداف، متفوقًا على جميع منافسيه.

ويبحث نواف العابد عن مُعادلة رقم عمر عبدالرحمن نجم فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، كأكثر لاعب صناعة لـ الأهداف، في نسخة واحدة في دور المجموعات الآسيوي.

ويفصل نواف العابد نجم الشباب تمريرة حاسمة واحدة، حيث يمتلك عموري ست تمريرات حاسمة في نسخة واحدة، حينما كان لاعبًا في نادي العين عام 2018.

الشباب ضد الجزيرة الإماراتي:

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الشباب، نظيره نادي الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشباب ضد الجزيرة الليلة، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.