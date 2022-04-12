كشف الأمير نواف بن فيصل بن فهد أن إعلاميًّا رياضيًّا طلب رشوة مقابل التوقف عن الانتقاد والإسفاف به.

قص لساني عند البنك..

الأمير نواف بن فيصل بن فهد: إعلامي رياضي طلب رشوة مقابل التوقف عن الانتقاد والإسفاف بي.@almodifer@nawafbinfaisal#الليوان#نواف_بن_فيصل_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/jWbYKtTX9N

— الليوان (@almodifershow) April 11, 2022

وقال نواف بن فيصل خلال حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن الإعلامي طرح موضوعًا بإسفاف مع ضيوفه وشاهد الحلقة بعد يومين خلال عزاء وقابل حينها الإعلامي وخرج من العزاء ولاحقه بالرجل بالسيارة وطلب منه رشوة ليتوقف عن انتقده.

لم يعد موجودًا:

تابع: “الإعلامي لم يعد موجود الآن ولكنه حينها كان ينشر أخبارًا كاذبة غير عادية ويستغل في ذلك منتديات موالية له على الإنترنت”.