نشر الأمير نواف بن فيصل، قصيدة رثاء في عمته الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز.

لولوة ما غابت:

وحملت القصيدة عنوان “لولوة ما غابت”، ونشرها نواف بن فيصل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وجاء في بعض أبياتها:

يرحم الله روحها اللي للخلود انسابت *** ويرحم الله الكرم والجود والترحيبة

ويرحم الله شعرة في طاعة الله شابت *** ويرحم الله الحنان ولطفها والهيبة

وفاة الأميرة لولوة:

وكان الديوان الملكي أعلن، الاثنين، وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، فيما أدت جموع غفيرة صلاة الميت عقب صلاة عصر الثلاثاء، على الأميرة الراحلة- رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.