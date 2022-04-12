كشف الأمير نواف بن فيصل بن فهد، عن سر اختيار جده الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لقب “خادم الحرمين الشريفين”.

الأمير نواف بن فيصل بن فهد: الملك فهد لا يُحبِّـذ كلمات التبجيل وهذا سبب اختياره لقب خادم الحرمين الشريفين، وموقفه مع هذا الزعيم يدل على فروسيته.@almodifer@nawafbinfaisal#الليوان#نواف_بن_فيصل_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/oamMKAvajf

— الليوان (@almodifershow) April 11, 2022

لا يحب التبجيل:

وقال الأمير نواف بن فيصل خلال حواره إلى برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: إن الملك فهد- رحمه الله- منذ صغرهم ويلتمسون منه عدم حب كلمات التبجيل والتفخيم، ولم يكن يحب مصطلحات صاحب الجلالة، وذلك في الديوان أو المناسبات فكان يشعر بالضيق؛ ولهذا استبدل لقبه عندما كان المدينة المنورة.

وأضاف أن القريبين من الملك فهد لم يندهشوا من قراره بتغيير لقبه إلى خادم الحرمين، وذلك لمعرفته عدم حبه للتبجيل.

فخر بالملك فهد والأمير سلطان:

واستكمل الأمير نواف بن فيصل: أفخر بكوني حفيد الملك فهد والأمير سلطان رحمهم الله، والملك فهد قائد منذ نعومة أظافره، وكان بسيطًا حنونًا؛ والأمير سلطان يتميّز بالكرم والابتسامة الدائمة.