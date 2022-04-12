روى الأمير نواف بن فيصل بن فهد، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال نواف بن فيصل، خلال لقائه مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”: “في أول تعيين في منصب حكومي لسمو ولي العهد أعطاني عدة ملاحظات على قطاع الرياضة أشاهدها اليوم تتحقق، وهذا دليل على بُعد نظره”.

الأمير نواف بن فيصل بن فهد: في أول تعيين لسمو #ولي_العهد أعطاني عدة ملاحظات على قطاع الرياضة أشاهدها اليوم تتحقق، وهذا دليل على بُعد نظره.@almodifer@nawafbinfaisal#الليوان#نواف_بن_فيصل_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/utJkmSHgXG — الليوان (@almodifershow) April 11, 2022

سبب الاستقالة

وتحدث الأمير نواف بن فيصل، عن سبب استقالته من رئاسة اتحاد كرة القدم قبل عدة سنوات، وقصة طلب أحد الإعلاميين الرياضيين رشوة منه للتوقف عن انتقاده.

وقال “إنه استقدم خلال توليه رئاسة الاتحاد مدرباً عالمياً للمنتخب لكن صادف المنظومة سوء توفيق، مبيناً أنه كان مهيأ للاستقالة واستأذن القيادة في القيام بتلك الخطوة”.

الموظف والرشوة

وأضاف أن أحد الإعلاميين الرياضيين طلب منه رشوة للتوقف عن انتقاده ببرنامجه حيث قال له نصاً “قص لساني عند البنك”.