أثار المدرب البلجيكي بيسنك هاسي المدير الفني السابق لـ النادي الأهلي، حالة من الجدل والإثارة بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا بشأن مسيرته وتجربته الاحترافية في الشرق الأوسط.

إحصائيات هاسي مع الأهلي والرائد

وسبق لـ هاسي تدريب ناديي الرائد والأهلي في الدوري السعودي حيث لعب 113 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استطاع الفوز في 38، وخسر 44، وتعادل في 31 مباراة.

سبب إقالة هاسي

وكانت إدارة الراقي أقالت المدرب هاسي بسبب سوء النتائج.

وقال هاسي في تصريحات لـ موقع walfoot: ” ليس كل من يعمل في منطقة الشرق الأوسط، يبحث عن المال هذه أكاذيب، تجربتي في الدوري السعودي أفادتني كثيرًا، وأصبحت أعرف كل الثقافات جيدًا”.

وأضاف، أن الوقت قد حان لإثبات نفسه مرة أخرى أمام الجماهير، موضحًا أن خطوته المقبلة ستكون في أوروبا، وعائلته ستحسم وجهته القادمة حتى يكون بالقرب منهم.

يذكر أن إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي كانت قامت بتعيين المدرب الأوروجوياني سيبولدي خلفًا للمدرب هاسي.