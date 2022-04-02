يستضيف ملعب الملز بالرياض غداً الأحد مواجهة الفريقين الهلالي والشبابي، وذلك ضمن فعاليات نصف نهائي كأس الملك.

الهلال ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين:

ووصل نادي الهلال للدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء النصر بهدفين لهدف في الدور ربع النهائي، بثنائية إيغالو وسالم الدوسري.

بينما نجح الشباب في الفوز على نظيره الأهلي بثنائية مقابل هدف في ربع النهائي، حيث سجل لـ الأول كارلوس ابريليو من ركلتي جزاء، فيما أحرز فيليب هدف الفريق الأهلاوي.

هجوم الشباب يتفوق على الهلال:

وتفوق الفريق الكروي الأول لنادي الشباب على الهلال في المستوي التهديفي لمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تمكن من تسجيل سبعة أهداف، بواقع خماسية في شباك ضمك بدور الـ 16 وبثنائية مقابل هدف وحيد ضد نادي أهلي جدة.

بينما سجل الهلال أربعة أهداف في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين حتى الآن، بعد ثنائية في شباك الرائد بدور الـ 16، ومثلها ضد النصر.