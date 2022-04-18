تمكنت شرطة لندن من القبض على رجل بعد أن هاجم ضابطي شرطة بوزارة الدفاع بسكين في وسط العاصمة البريطانية.

أسباب هجوم لندن

ولا يزال التحقيق جاريًا بعد أن تعرض الرجل البالغ من العمر 29 عامًا للصعق الكهربائي وتقييده من قبل الضباط في أعقاب الحادث. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

وتم تطويق منطقة بين ميدان ترافالغار والبرلمان لبعض الوقت، كما تم القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحًا هجوميًا.

يذكر أن ميدان ترافالغار أو طرف الغار هو ساحة تقع في قلب العاصمة البريطانية، وتعد من أهم الوجهات السياحية والتاريخية في بريطانيا عامة، وكانت تعتبر مركزًا للتظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والخطب السياسية وما زالت كذلك إلى الآن، وكذلك تعتبر أشهر نقطة تجمع في عاصمة بريطانيا لإقامة الاحتفالات، كاحتفال رأس السنة.