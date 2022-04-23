يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه، وتسجيل أرقامه القياسية على الصعيد القاري والمحلي، منذ عودة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لـ الزعيم.

رقم مميز لـ الهلال:

ولم يُهزم الهلال في آخر 12 مواجهة، منذ الخسارة في تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم لـ الأندية، حيث قدم الزعيم منذ ذلك التوقيت مستويات قوية في كل البطولات.

وتمكن الهلال من العودة لـ المنافسة على لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اقترب من الاتحاد الذي يتربع على الصدارة، ووصل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووصل الفريق الكروي لنادي الهلال إلى دور الستة عشر، في دوري أبطال آسيا، بعد أداء قوي في دور المجموعات، حيث فاز في جميع مواجهاته حتى الآن.

واستطاع نادي الهلال في آخر 12 مواجهة، تسجيل 31 هدفًا، حيث تمكن لاعبو الزعيم من زيارة الشباك في جميع المواجهات منذ الخسارة في كأس عالم لـ الأندية.

وتلقت شباك الزعيم مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لـ الهلال 7 أهداف، حيث ينافس مع الأزرق على جميع البطولات محليًا وقاريًا خلال الموسم الحالي.