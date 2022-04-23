يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره نادي الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد الشارقة:

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة نادي الهلال ضد نادي الشارقة الإماراتي، الليلة، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة الهلال ضد الشارقة الإماراتي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

هدف الهلال من مواجهة الشارقة:

وحسم الفريق الكروي بنادي الهلال، بطاقة صعوده إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، للمنافسة على اللقب الخامس له في المسابقة القارية.

ويسعى الهلال لتحقيق الأفضلية الأولى، له على حساب نادي الشارقة الإماراتي، حيث تقابلا الفريقين في ثلاث مباريات فاز الزعيم في مواجهة وهُزم في واحدة، وتعادل في مباراة.