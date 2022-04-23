احتفت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف، بعودة المعتكفين في رحاب المسجد الحرام؛ وذلك عبر برنامج “إهداءات”.

هدية لكل معتكف:

أوضح ذلك مدير شؤون المصاحف، حمزة السالمي، أن الإدارة قامت بتقديم هدية لكل معتكف، وهي عبارة عن طبعة جديدة لمصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وسجادة صلاة تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

توجيهات السديس:

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.