إذا كنت تشرب المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو تتناول الحلوى والآيس كريم والأطعمة المعلبة أو حتى القهوة مع سكر مضاف، فمن المحتمل أنك تستهلك كميات أكبر من السكر، لكن إذا أقلعت عن تناول السكر لمدة 15 يومًا، فستكتشف فوائد مذهلة.

ماذا يحدث في جسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟

1- أمعاء صحية

إذا أقلعت عن تناول السكر، فستكون جراثيم الأمعاء لديك أكثر توازنًا، حيث تستضيف الأمعاء تريليونات من البكتيريا، بعضها يأكل السكر وينتج مواد ضارة نتيجة لذلك.

وعند وجود السكر الزائد في الأمعاء، تنخفض البكتيريا المفيدة، وهو ما يؤدي إلى تزايد البكتيريا الضارة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أمراض الأمعاء مثل التهاب القولون التقرحي ومرض الاضطرابات الهضمية.

كما أن الإفراط في تناول السكر يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى والالتهابات.

2- تشعر بجوع أقل

عندما تأكل السكر يفرز جسمك المزيد من الإنسولين وهو هرمون مهم يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وعندما يرتفع سكر الدم بشكل حاد بعد تناول الطعام، يمكن لجسمك إفراز الكثير من الإنسولين، مما يجعل نسبة السكر في الدم تنخفض إلى ما دون المستويات الطبيعية.

وهذا ما يسمى عادة بتحطم نسبة السكر في الدم، وتشمل أعراضه: الجوع، والتهيج والتعب والقلق والصداع وصعوبة التركيز والارتعاش والدوخة.

عندما تتوقف عن تناول السكر، فإن مستويات السكر في الدم تتوقف عن الارتفاع.

3- خسارة الدهون

قد يؤدي توقف تناول السكر إلى فقدان الدهون، حيث لا تشعر بالحاجة الملحة لتناول الطعام مرة أخرى بعد الوجبة، وفي دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية في عام 2012، تم تحليل نتائج 68 دراسة، أظهرت نتائجها أن انخفاض تناول السكر الغذائي ارتبط بانخفاض وزن الجسم.

وفي المقابل، أظهرت متابعة لمدة عام واحد أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من المشروبات المحلاة بالسكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

4- بشرة أفضل

تتأثر بشرتك بشدة بالنظام الغذائي، حيث يلعب السكر دورًا في الأمراض الجلدية الشائعة، مثل حب الشباب.

وفي دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية في عام 2007، تم إعطاء المشاركين الذين يعانون من حب الشباب نظامًا غذائيًّا ينخفض فيه مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعني تحكم أفضل في مستوى الجلوكوز، وقد تسبب ذلك في انخفاض إجمالي عدد آفات حب الشباب.

يساهم تناول السكر أيضًا في شيخوخة الجلد المبكرة عن طريق إتلاف بنية الكولاجين، وهو البروتين الذي يلعب دورًا مهمًّا في إصلاح البشرة وحمايتها، هذا هو السبب في أن الإقلاع عن السكر قد يمنحك بشرة أكثر شبابًا وأكثر صحة.

5- انخفاض مستويات الالتهاب

يرتبط تناول الكثير من السكر بالمزيد من الالتهابات، وهو أحد الأسباب الرئيسية للأمراض المزمنة، ويمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى إتلاف الأنسجة والأعضاء، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب ومشاكل الأمعاء وحتى السرطان.

يمكن أن يؤدي الإقلاع عن السكر إلى تحسين صحتك العامة عن طريق تقليل الالتهاب.

6- تحسن مستويات الدهون في الدم

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يزيد بدوره من مستويات الدهون في الدم، ويحتاج جسمك إلى خفض مستويات الجلوكوز في الدم، لذلك ينتج المزيد من الإنسولين، وهذا يجعل خلاياك تمتص السكر وتحوله إلى دهون في الأنسجة، بما في ذلك في الكبد والأنسجة الدهنية، حيث يتم تخزين الدهون هناك.

7- النوم بشكل أفضل

يؤثر ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى اضطرابات في النوم، كما تؤدي قلة النوم إلى تعطيل مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى حدوث حلقة مفرغة، ويمكنك كسر الدورة عن طريق قطع السكر من نظامك الغذائي.

8- تحسن صحة أسنانك

إذا كنت تريد أسنانًا لامعة وبيضاء وصحية، فيمكن أن يمنحك الإقلاع عن السكر أسنانًا صحية من خلال منع حدوث تسوس الأسنان.