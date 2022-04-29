ظهر النجم هشام فايق بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

هشام فايق يخطف الأنظار

ونجح هشام فايق في وضع بصمته مع الفيصلي في البطولة الآسيوية، حيث نجح في تسجيل هدفين من أصل 5 أهداف سجلهم عنابي سدير، ليساهم في حصده لـ4 نقاط، بعدما قاده للتعادل مع الوحدات الأردني والفوز على السد القطري.

ولعب هشام فايق دورًا بارزًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى دور الـ16، حيث خلق حالة من التوازن بين الدفاع والهجوم، وهدد مرمى المنافسين بتسديداته المباغتة وتمريراته، ليكون من أفضل لاعبي عنابي سدير.

الفيصلي يتأهل لدور الـ16

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مشواره في مرحلة المجموعات الآسيوية، بالخسارة أمام السد القطري بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من الظهور بشكل جيد خلال مشاركته الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، وضمن التأهل إلى دور الـ16 في الصدارة قبل مباراة الجولة الأخيرة.