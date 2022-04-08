تمكن اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية هشام فايق من دخول تاريخ نادي الفيصلي بإحرازه أول هدف للنادي في تاريخه في مشاركته الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهدف الأول لفريق الفيصلي سجله اللاعب هشام فايق عند الدقيقة 11

الوحدات 0 × 1 الفيصلي#الوحدات_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/UuscYFbtle — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 8, 2022

وكان فايق صاحب الـ29 عامًا سجل الهدف الأول لـ عنابي سدير في الدقيقة الحادية عشرة، بعد تنفيذ أمثل لـ ركلة حرة مباشرة على شباك نادي الوحدات الأردني.

وأصبح فايق أول لاعب في تاريخ عنابي سدير يسجل أول هدف للنادي في المشاركة الأولى له بـ دوري أبطال آسيا، حيث شارك بالبطولة، وذلك بعد الفوز بلقب كأس الملك في الموسم الماضي على حساب نادي التعاون.