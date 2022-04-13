لا تزال قصة أميرة اليابان السابقة، ماكو كومورو، التي تخلت عن منصبها ولقبها ثمنًا للزواج من رجل خارج العائلة المالكة اليابانية، تشغل بال العامة، وقد تابعت الصحافة اليابانية حياتها بعد مرور 6 أشهر على الزواج.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صحيفة The Japan Time أن أميرة اليابان السابقة ماكو تعمل الآن كمتطوعة بدون أجر في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بعد التخلي عن ألقابها والانتقال إلى الولايات المتحدة للزواج من صديقها الجامعي.

وتعمل ماكو كومورو، 30 عامًا، في قسم المجموعة الفنية الآسيوية بالمتحف الشهير والذي يقع على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من شقتها المكونة من غرفة نوم واحدة والتي تشاركها مع زوجها المحامي كي كومورو.

وكان الزوجان مخطوبين لمدة ثماني سنوات قبل عقد قرانهما في أكتوبر الماضي في حفل مدني صغير في طوكيو.

قانون الزواج في العائلة الإمبراطورية اليابانية:

ونظرًا لأنه لا يُسمح إلا للأعضاء الذكور من العائلة الإمبراطورية اليابانية بالزواج من غير أفراد العائلة المالكة، فإن قرار ماكو بالزواج من زميلها الجامعي يعني أنها لم تعد تُعتبر أميرة ولن يكون أي أبناء لها في المستقبل في خط الخلافة للإمبراطور.

والتقت ماكو وكاي في عام 2013 عندما كانا يدرسان في الجامعة الدولية خارج طوكيو، حيث درست الفن والتراث الثقافي، وهي تواصل الآن عملها كباحثة خاصة في متحف جامعة طوكيو.

ودرست أيضًا تاريخ الفن في جامعة إدنبرة في أسكتلندا وحصلت على درجة الماجستير في دراسات المتاحف والمعارض الفنية من جامعة ليستر في إنجلترا في عام 2016، وفقًا لتقارير مجلة People.

وقال الأمين السابق للمتحف: أميرة اليابان السابقة مؤهلة للتعامل مع قطع المجموعة الفنية، وبشكل عام، إنه عمل يتطلب قدرًا كبيرًا من التحضير وغالبًا ما يعني ذلك قضاء الكثير من الوقت في المكتبة.

من هي أميرة اليابان ماكو؟

وماكو هي ابنة ولي العهد الأمير فوميهيتو وابنة أخت الإمبراطور الياباني ناروهيتو.

وفي البداية، تم الترحيب بالأخبار السعيدة في اليابان، ولكن بعد ذلك نمت فضيحة عندما تم اكتشاف أن كايو، والدة كي الأرملة، لم تسدد قرضًا بقيمة 35 ألف دولار لدفع رسوم ابنها الدراسية، ومن هنا ازدادت التكهنات أن الشاب كان يتزوج الأميرة فقط من أجل المال أو الشهرة.

وفي المقابل، أصدر الشاب بيانًا من 24 ورقة يوضح كيف أخذ المال ولماذا لم يُسدد، واستمر دعم الأميرة له، وفي عام 2020، توسلت إلى الشعب الياباني لدعم قرارها بالزواج من واحد من عامة الناس، وفي سبيل ذلك سترفض منحة قدرها 1.3 مليون دولار الذي كانت تستحقه لترك العائلة الإمبراطورية.

ويحاول زوج ماكو، كي، اجتياز امتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك ليصبح محاميًّا بعد إخفاقه مرتين في امتحانات القبول.