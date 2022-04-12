واصل الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز تألقه، ليحقق فوزًا كبيرًا أمام الريان القطري في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال ضد الريان:

ولعب الهلال ضد الريان في ثاني جولات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المواجهة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الهلال بقيادة دياز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.

الهلال يتألق مع دياز:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز مع دياز، حيث قاده في 10 مباريات ضمن منافسات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، ولم يتعثر بالتعادل أو الخسارة في أي لقاء.

ونجح الهلال مع دياز في احتلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراتان مؤجلتان، وتأهل إلى نهائي كأس الملك، بالإضافة لتحقيق فوزين متتاليين في دوري أبطال آسيا 2022.

كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا قياسيًّا في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز في مباراته السادسة على التوالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).