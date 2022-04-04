يُرصَد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم ومع بداية الليل , مرور هلال رمضان قرب عنقود نجوم الثريا الذي يُعرَف أيضا باسم الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

هلال رمضان في الأفق الغربي

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأن القمر والثريا سيكونان بالأفق الغربي، حيث سيكون العنقود إلى أعلى يمين القمر بالنسبة للراصد ولكن الثريا لن تكون مُشاهَدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار.

عنقود الثريا

وأشار إلى أن عنقود الثريا يُعرَف أيضاً باسم الشقيقات السبع، وهي تشبه نجوم الدب الأصغر لكنها بمظهر ضبابي، لافتاً النظر إلى أن العنقود يتكون من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنة من انهيار سحابة غازية بين النجوم، وأكبر أعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء بيضاء وهي أعرض بخمس مرات من الشمس.