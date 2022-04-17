أشعلت هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدلًا واسعًا، بعد تقوف الفتح بهدف نظيف، في الجولة الـ 21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة الحزم ضد الفتح في الجولة الـ21، من فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حالات تحكيمية، أحدثت جدلًا كبيرًا .

وردت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأنهت الجدل حول حقيقة الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الحزم، والفتح، في الجولة الـ21.

الأخطاء التحكيمية في مباراة الحزم والفتح:

وتحدثت دائرة الحكام الحالات التحكيمية في مباراة الحزم ضد الفتح: “إلغاء هدف الحزم ضد الفتح في الجولة 21، قرار غير موفق من حكم المباراة، والحكم المساعد لـ تقنية الفيديو”.

وعن صحة الهدف، أضافت: “بداية الهجمة التي جاء منها هدف الفتح، كانت لقطة جديدة، وأيضًا لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الحزم في الدقيقة الـ 53”.

وعن ركلة الجزاء غير المحتسبة، أوضحت: “المدافع كان ملامس الكرة بيده، وبالتالي استحق الحزم ركلة جزاء بعد منع مروان سعدان لفرصة محققة بيده، كما كان يجب طرده مباشرة”.