تفاعل حمد الجبرين دهران مشهور مواقع التواصل الاجتماعي والمهتم بالطبخ، مع ما يتردد بأن الرجال أفضل من النساء في مجال الطبخ والطهي.

فيديو | لماذا يطبخ الرجال أفضل من النساء؟ حمد الجبرين "دهران" يجيب #الراصد pic.twitter.com/iSOHtTl800 — الراصد (@alraasd) April 25, 2022

الرجال ما يطبخون دائما

وقال دهران في حديثه: “الرجال ما يطبخون دايمآ فإذا طبخ يطبخ من نفس طيبة وإذا كان الطبخ من نفس طيبة يجي زين لذلك إذا طبخت المرأة في بيتها يكون طيب”.

طيبة النفس

وتابع دهران لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “أي شيء فيه طيبة النفس يطلع زين سواء الرجل أو المرأة لذلك لا أرى أنه شرط أن يكونوا الرجال أفضل من النساء في الطبخ”.