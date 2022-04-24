أكد محمد الزارع المهتم بشؤون التعليم والمعلمين أن هناك فرصتين لدخول اختبار الرخصة المهنية، مع استمرار صرف العلاوة السنوية، لمن لم يوفق في اجتياز الاختبار خلال المرات السابقة.

📍أي معلم/ة لم يجتز اختبارات هذا العام ؛ فلديه فرصتان لدخول الاختبار في عام 2023 و 2024 و يلزمه اجتياز الاختبارين العام و التخصص كي يتمكن من إصدار الرخصة ، علما أن العلاوة السنوية مستمرة خلال هذين العامين ، هذا ما نصت عليه المادة 34 في لائحة الوظائف التعليمية بالأحكام العامة 👇 pic.twitter.com/9opY8vEICT

— محمد الزارع (@al_zara1) April 24, 2022

وضع العلاوة السنوية

وقال الزارع : أي معلم أو معلمة لم يجتز اختبارات هذا العام؛ فلديه فرصتان لدخول الاختبار في عام 2023 و2024 ويلزمه اجتياز الاختبارين العام والتخصص كي يتمكن من إصدار الرخصة.

وأضاف أنه طبقًا لما نصت عليه المادة 34 في لائحة الوظائف التعليمية – الأحكام العامة – فإن العلاوة السنوية مستمرة خلال هذين العامين.

اختبار الرخصة المهنية

يذكر أن الإقبال على أداء اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية ارتفع بنسبة كبيرة، ‏ضمن جهود ‎هيئة تقويم التعليم والتدريب، لضمان وضبط الجودة وتحسين التحصيل العلمي، والاهتمام بمهنة المعلم كركيزة أساسية لجودة التعليم.

وشهد الإقبال على أداء اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية لهذا العام زيادة بنسبة 152% مقارنة بالدورة السابقة.

أهداف اختبار الرخص المهنية

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، كما تُعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بُني لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي الذي يبلغ عدد التخصصات المعتمدة فيه حاليًا (38) تخصّصًا.