قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يحصل عليها الموظف من صاحب العمل، ليست خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وتابعت الهيئة ردًا على استفسار من صاحب منشأة حول ضريبة القيمة المضافة، ومدى احتساب رواتب العمال والمشتريات والإيجارات من ضمن المصروفات، أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي، إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحميل الضريبة عليها.

ضريبة القيمة المضافة:

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي تُشترى وتُباع من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.