تأمل الجماهير في استضافة السعودية لمنافسات الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد تأهل 3 فرق، الهلال، الشباب والفيصلي.

السعودية تسعى لاستضافة الأدوار الإقصائية

وعلق عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، معيض الشهري على إمكانية إقامة هذه المرحلة بالسعودية، قائلًا: “حتى اليوم، لم يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لاستضافة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا“.

وتابع الشهري خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى” قائلًا: “ولكن في حالة فتح باب الترشيح، فإن السعودية ستطلب استضافة الأدوار الإقصائية، بالتنسيق بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضاف الشهري: “حظوظ السعودية كبيرة في استضافة الأدوار الإقصائية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، فالمملكة لم تعد في مرحلة البدايات، ولكن أصبحت في مرحلة احترافية يشهد لها الجميع”.

مجموعات دوري أبطال آسيا

واستضافت السعودية منافسات 5 مجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 بنظام التجمع في 4 مدن “الرياض، جدة، الدمام وبريدة” في بلد واحد للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من 7 وحتى 27 من شهر أبريل.

ونجحت 3 فرق سعودية في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب القارة في دوري الأبطال 2022، ليلعب الهلال مع شباب الأهلي الإماراتي، الفيصلي وفولاد خوزستان الإيراني، الشباب وناساف الأوزبكي، والدحيل مع الريان.