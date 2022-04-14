كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ووزير الرياضة، حقيقة استضافة السعودية للنسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية في كرة القدم.

تفاصيل لم تُكشف عن البطولة العربية:

وتحدث عبدالعزيز الفيصل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “حتى الآن لم يُكشف عن التفاصيل وسنتحدث عن تفاصيل البطولة لاحقًا، ولا زال الأمر يُدرس”.

مبادرات لتنمية الكرة العربية:

وأضاف الفيصل: “تم إطلاق بعض المبادرات من أجل تطوير الكرة العربية واكتشاف المواهب في الوطن العربي، بجانب أن التنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، سيسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً وأن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام”.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كان ترأس الاجتماع رقم 75 للاتحاد العربي لكرة القدم في جدة مساء الأربعاء.