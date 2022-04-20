رد الأمير بندر بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، على استفسارات بشأن إذا كان أبشر أفراد سيبقى مجانًا للخدمات الأساسية أم سيكون هناك رسوم مستقبلًا.

خدمات إضافية:

وقال الأمير بندر بن مشاري خلال حواره إلى برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: إن الخدمات الأساسية ستظل مجانية، لكن إذا كانت هناك خدمات إضافية ممكن يتم تطبيق رسوم حينها، مثل استعراض بعض الخدمات التي يمكن الاستفادة منها في بيزنس آخر، وشركات أخرى، حيث يمكن لأبشر ربط خدمات أخرى لقطاع خاص، لكن فيما يتعلق بالخدمات الأساسية ستظل مجانية.

البطاقة:

أما بالنسبة إلى بطاقة الهوية فأكد أن هناك تقدمًا في شكل الهوية الرقمية والمملكة تخطت مرحلة البطاقة لأن هناك بالجوال سيكون بطاقات رقمية، وفي المستقبل لن يكون هناك حاجة لعدة بطاقات بل يمكن الاستغناء عنها بالإلكتروني.