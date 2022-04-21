تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات مميزة في الموسم الجديد، ليرتبط اسم الزعيم بالإيطالي أندريا بيلوتي.

الهلال يسعى لضم أندريا بيلوتي

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الهلال يرغب في ضم نجم تورينو الإيطالي، بيلوتي في الميركاتو الصيفي، خاصة أن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يسهل التفاوض معه.

ومن المتوقع أن يدخل نادي الهلال في منافسة قوية مع العديد من الأندية الأوروبية لحسم صفقة أندريا بيلوتي، حيث ارتبط اسمها بكل من؛ آرسنال، نيوكاسل، ميلان وتورنتو الكندي.

مسيرة مميزة

وقدم أندريا بيلوتي مستوى مميزًا مع تورينو منذ الانضمام إلى صفوفه عام 2015، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 247 مباراة، ونجح في تسجيل 110 أهداف وقدم 28 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك بيلوتي في 42 مباراة مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث هز الشباك 12 مرة وصنع 7 أهداف، وقاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2021”.