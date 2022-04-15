لا تزال أصداء قضية توقيع محمد كنو نجم الهلال لنادي النصر ثم للزعيم في آن واحد، مستمرة حيث يترقب الجمهور السعودي القرارات النهائية بشأن القضية ومعرفة عقوبة المخالف.

كواليس قضية محمد كنو

وكان نجم الهلال أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

التصالح لا يُسقط العقوبات

ورد القانوني أحمد الشيخي، على حقيقة “إسقاط” العقوبات عن النجم الدولي، والهلال أو النصر، في حال تصالح الناديين.

وأشار الشيخي في تصريحات لـ قناة 24 الرياضية أنه لا يمكن “إسقاط” العقوبات، عن الأطراف المخالفة في القضية، في حال تصالح الهلال والنصر.

وأضاف: “العقوبات الرياضية.. حق للعقود واستقرارها، وليس لأي طرف آخر”.

وبوقت سابق، قال القانوني أيمن الرفاعي في تصريحات لـ برنامج ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية : “كنو وقع خارج الفترة المحمية وبالتالي قد يتجنب الإيقاف وتكون عقوبته دفع تعويض مالي لـ النصر أو لفت نظر أو إنذار وتنبيه، لكن لو كان وقع داخل الفترة المحمية لـ النصر وهو مرتبط بعقد مع الهلال فإن العقوبة الرياضية الإجبارية على اللاعب ستكون إيقاف وغرامة مالية وهذا لا مفر منه”.