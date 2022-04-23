في إنجاز جديد ضمن سلسلة إنجازاتها المتتالية، حصدت هيئة تطوير بوابة الدرعية جائزة عالمية مرموقة، بعد منافستها من خلال حدث الافتتاح الملكي التاريخي “جوهرة المملكة” الذي أقيم في العام 2019 بالشراكة مع شركة الرؤى التنفيذية (EVI)، حيث تكونت المنافسة من مجموعة من الأحداث والفعاليات الكبرى التي تنتجها العلامات التجارية العالمية الرائدة لتنال الهيئة جائزة الحدث الاستثنائي المرموق ضمن جوائز هيفنت “Heavent” الرائدة في الصناعة. وقد تسلم ممثلو “بوابة الدرعية” وشركة الرؤى التنفيذية (EVI) الجائزة خلال احتفال مميز نُظم في باريس ليلة الخميس الموافق 21 إبريل الجاري.

وكانت فعالية “جوهرة المملكة” قد أقيمت في نوفمبر عام 2019 بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، لتكون أول لبنة توضع في مشروع تطوير منطقة الدرعية التي تمثل مهد الدولة السعودية ونواة تأسيسها قبل نحو 300 عام وتضم حي الطريف التاريخي المدرج بقائمة اليونيسكو للتراث العالمي، لتحويلها إلى وجهة سياحية ثقافية عالمية المستوى. كما جعلت تلك الأمسية التاريخية من الدرعية وجهة رئيسية في المشهد السياحي الجديد للمملكة.

أضخم جائزة عالمية:

وقد نجحت شركة الرؤى التنفيذية (EVI)، في إنتاج حدث ملحمي على مستوى عالمي باستخدام تقنيات هي الأولى من نوعها ودعامات هوائية خاصة، حيث تضمن عروضًا حية وإسقاطات ثلاثية الأبعاد بالغة الدقة على جدار من طوب اللبن بطول 350 مترًا وألعابٍ نارية وسيمفونيات لأوركسترا مكونة من 100 آلة موسيقية. وكان محور الحدث عبارة عن فيلم مصور مدته 38 دقيقة مع تسجيل أصلي أُنتج بالتقنيات المستخدمة في صناعة الأفلام الروائية.

وقد أوضح السيد جيرارد إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية: “إن قيادة مشروع بحجم ومكانة وأهمية مشروع الدرعية هي مسؤولية عظيمة. لقد استشعرنا المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقنا عند وضعنا حجر الأساس الأول في الدرعية، وكان من واجبنا صناعة حدث يليق بهذه اللحظة التاريخية، ويرتقي إلى تطلعات راعي الفعالية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبالتالي فقد كان لزامًا أن يكون طموحنا عاليًا في إنجاز الحدث على الوجه الأكمل ليتناسب مع سير العمل في الدرعية”.

وأردف السيد إنزيريلو: “لقد كان أمرا مشرفًا أن نتابع رؤيتنا للحدث وهي تتجسد بشكل إبداعي من قبل شركة الرؤى التنفيذية (EVI)، بدءًا من أنشطة البناء والتصميم والخدمات اللوجستية والاتصالات وخدمات الضيوف”، لافتًا إلى أن الحصول على هذه الجائزة العالمية في هذا المجال المرموق يعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز. وأهدى السيد إنزيريلو شرف تحقيق هذا الإنجاز إلى منسوبي هيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة الرؤى التنفيذية (EVI).

إنجازات وقصة نجاح:

ومن جانبه قال السيد مايكل مارتو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الرؤى التنفيذية (EVI): “لقد تشرفنا في شركة الرؤى التنفيذية (EVI) وجميع فرقنا الممتدة حول العالم من أكثر من 50 جنسية بخدمة هيئة تطوير بوابة الدرعية. إن سرد قصة بهذا الحجم من خلال عدسة البث في أحد مواقع التراث التابعة لليونسكو حيث وُلد تاريخ المملكة العربية السعودية كان شرفًا كبيرًا، كما نشعر بسعادة غامرة تجاه الاعتراف العالمي بهذا الحدث”.

يُشار إلى أن جوائز هيفنت “Heavent” تمثل حدثًا عالميًّا يحتفي بالإنجازات التي حققتها الوكالات التجريبية والفعاليات الرائدة عالميًّا من شتى بقاع العالم. ويعتبر هذ الحدث هو الأول من نوعه منذ بدء جائحة “كوفيد 19″، حيث تم إدراج مشاركين من الأعوام 2020 و2021 في مسابقة عام 2022.