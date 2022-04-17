أعلن تطبيق واتساب عن إضافة ميزة جديدة على غرار تلك الموجودة بتطبيق “تيليجرام”، حيث تعمل تلك الميزة على تسهيل المحادثة الجماعية بين المستخدمين.

خاصية كوميونتي

وتسمى تلك الخاصية “كوميونتي” وتسمح بزيادة عدد المشاركين بالمحادثة الصوتية إلى 32 مشاركاً مع إضافة رموز تعبيرية للتعليق على الرسائل المسموعة.

ويستهدف تطبيق واتساب من تلك الميزة أفراد المؤسسات مثل المدارس أو الأحياء السكنية لتنسيق وتبادل المعلومات.

ولم يتم الكشف بعد عن العدد الأقصى الذي يمكن أن تضمه المجموعة الواحدة من “كوميونتي” لكنه لن يصل إلى المئات.