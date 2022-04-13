يعتزم تطبيق التواصل الفوري “واتساب” إدخال خدمة الرسم، بما يضفي طابعاً جمالياً على استخدام التطبيق.

وقال موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع أخبار “واتساب”، إن التطبيق يجهّز أدوات رسم جديدة لبعض الأشخاص الذين يستخدمون النسخة التجريبية منه على الأجهزة التي تعمل بنظام “آي أو إس”، المشغّل لهواتف آيفون.

وأضاف الموقع أن “واتساب” يخطط لتوسيع نطاق نشاط هذه الأدوات في وقتٍ لاحقٍ، بعد تثبيت تحديث جديد للتطبيق، وفق “سكاي نيوز عربية”.

وأدوات الرسم الجديدة في التطبيق، هي: قلمان وأداة طمس (blur)، وعملياً، أداة الطمس موجودة لدى مستخدمي “واتساب” الذين يستعملون هواتف “آيفون” عندما يحمّلون الصور. لذلك، فالجديد هو واجهة محرّر الرسم، الذي لا يحتاج إلى صور لكي يعمل.

طرح الميزة:

ويخطط “واتساب” لطرح هذه الخدمة الجديدة على النسخة التجريبية المتاحة لمستخدمي أجهزة “أندرويد” في وقت لاحق.

ومع إضافة هذه الخدمة الجديدة، يكون تطبيق التواصل الفوري الذي يستخدمه أكثر من ملياري إنسان، قد وسّع من نطاق خدماته من النصوص إلى الوسائط المتعددة والوثائق، والآن الرسم.