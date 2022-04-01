أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لديها “اختلافات تكتيكية” لا استراتيجية مع إسرائيل بشأن إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين إنه لم يتبق سوى عدد صغير من المشاكل والقضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق مضيفة أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا.

تطورات الملف النووي

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد سافر إلى إسرائيل مطلع هذا الأسبوع. وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ومسؤولين إسرائيليين آخرين طرح بدائلهم عن الاتفاق النووي مع إيران وفقًا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية ومسؤول إسرائيلي تحدثا لموقع “أكسيوس”.

في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن “بينيت أخبر بلينكن أنه يمكن ردع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى المستوى العسكري بنسبة 90% إذا أقدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على فرض عقوبات على طهران شبيه بتلك التي فرضت على روسيا”.

حل وقتي لبضع سنوات

كما أبلغ بينيت أيضا بلينكين أن الاتفاق النووي لن يكون سوى حل وقتي لبضع سنوات فقط، لكنه في الوقت نفسه، سيمنح إيران مليارات الدولارات يمكن أن تستخدمها في أنشطتها الإقليمية الخبيثة وتسليح وكلائها في المنطقة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.