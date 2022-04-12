حثت واشنطن موظفيها غير الأساسيين على مغادرة قنصلية شنغهاي في الصين بسبب كورونا .

وكانت قد أعلنت مدينة قوانجتشو الصينية، أمس الاثنين 11 إبريل، إغلاق أبوابها أمام معظم الوافدين إليها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

مركز تصنيع مهم

وتعتبر مدينة قوانجتشو، مركزا مهما للتصنيع، حيث تحتوي على مقرات الكثير من الشركات الكبرى، وتعد أحد أهم مطارات الصين، ولم تسجل سوى 27 حالة في المدينة اليوم.

ولم يعلن حتى الآن عن إغلاق في قوانجتشو، في حين تواجه مدينة شنجهاي الوضع الأسوأ، إذ سجلت 26087 حالة إصابة اليوم، ظهرت الأعراض على 914 حالة منها فقط.

تفشي فيروس كورونا

ولا يمكن لسكان قوانجتشو مغادرتها إلا للضرورة ويتعين عليهم كذلك تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، وفق ما صرح به تشن بين، المتحدث باسم المدينة في إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.

كورونا عالميا

وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.

ويشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتي تشابهت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.

ولازالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.