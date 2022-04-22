كشف عبدالرحمن الحمدان نجم الشباب السابق ووالد اللاعب عبدالله الحمدان، حقيقة إجباره على الانتقال لـ الهلال.

عبدالرحمن الحمدان في #عز_الرياضة

عبدالله الحمدان هو من اختار الانتقال لـ #الهلال ولم اتدخل في قراره أبداً، وهذا ردي حول من يقول انا من أجبرته للانتقال .. pic.twitter.com/A95yKAdUGK

— #عز_الرياضة (@3ezsport) April 21, 2022

وكان الحمدان صاحب الـ23 عامًا انضم إلى الزعيم في عام 2021 قادمًا من نادي الشباب.

وقال عبدالرحمن الحمدان في تصريحات لـ برنامج ” عز الرياضة لم أجبر نجلي على قرار انتقاله إلى الزعيم، أنا فقط أعطيت له رأيي بحكم خبرتي كلاعب كرة سابق، ولكن القرار الأول والأخير كان له”.

إصابة صالح الشهري تُعيد الحمدان للحسابات

وكان عبدالله الحمدان عانى مؤخرًا بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع الزعيم، لكن إصابة صالح الشهري، جعلت المدرب الأرجنتيني رامون دياز، يدخله من جديد في حساباته.

يذكر أن الحمدان كان شارك في بعض مباريات المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم 2022، ولعب مع الصف الثاني لـ الأخضر في بطولة كأس العرب التي أُقيمت نوفمبر الماضي في قطر.