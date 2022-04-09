أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية “رجال ونساء” للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة “رقيب” حتى “جندي”.
مواعيد التقديم
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، الموافق 9 رمضان 1443هـ، من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط الإلكتروني: “https://tajnid.mod.gov.sa”.
الواسطة والمحسوبية وملحقاتها هي الشروط المطلوبة أما غيرها فهي شروط تعجيزية وشكلية وفي الأخير لن ينالها إلا صاحب الواسطة والمحسوبية وملحقاتها!!!!!!الله يكون بعون الشباب العاطلين عن العمل سنوات طويلة وهم يبحثون عن العمل واسرهم أصبحوا يخشون عليهم من الضياع أو الانحراف لا سمح الله إلى المخدرات والمسكرات والجرائم وما هواخطر منها حفظ الله بلادنا من كل شر ومن ارادها بشر في دينها وعقيدتها وشبابها واستقرارها اللهم أجعل كيده في نحره وتدبيرة في تدميره يا ارحم الراحمين اللهم امين يارب العالمين.
اشهادة الثاثوي
قدمت علئ كم من وظيفه ويارب اتوفق بي وحده فيهم