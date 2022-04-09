أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية “رجال ونساء” للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة “رقيب” حتى “جندي”.

مواعيد التقديم

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، الموافق 9 رمضان 1443هـ، من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط الإلكتروني: “https://tajnid.mod.gov.sa”.