ليلة جميلة من ليالي شهر رمضان المبارك، وبين أحضان حي طريف التاريخي ومعالم الدرعية التراثية، انطلق ب حفل سحور الإعلاميين برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية.

كلمة معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي @malkassabi إلى الإعلاميين في #سحور_الإعلاميين_بالدرعية pic.twitter.com/NX3ULEHa0V

— لقاء الإعلاميين (@SaudiMRG) April 18, 2022

كوكبة من الإعلاميين

وتوجه الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، بكلمة مسجلة للإعلاميين حيث قال “إخواني وأخواتي وزملائي وزميلاتي الكرام ، أسعد الله مساءكم ، بداية كم كان بودي أن أكون معكم حضوريا في هذه الليلة الجميلة وأشارككم في هذا السحور، إلا أن ظروف عملي حالت دون ذلك لوجودي خارج الرياض”.

وأضاف وزير الإعلام “أن الكوكبة الموجودة اليوم ، كوكبة من الإعلاميين نحرص على الاستفادة من خبراتهم وآرائهم”.

الإعلام صناعة مؤثرة

وتابع وزير الإعلام ماجد القصبي ” اليوم الإعلام هو صناعة مؤثرة وهو المؤثر الأول في صياغة الأخبار وصناعة الانطباعات وصناعة الآراء، وهو الجيش الأول الذي تجيشه الدول ويجيشه العالم لتوجيه رسائل معينة لمصلحتهم .. الله ألله البلد تحتاج لكم ونحن نحتاج لكم”.

وختم ماجد القصبي بقوله “أشكر الأخ فهد بن وازع بن نومة ومشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية وكل عام وأنتم بخير والشكر لكل من شارك وتحياتي لكم والمرة القادمة أكون معكم”.