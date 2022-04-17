تحدث وزير الاتصالات، المهندس عبدالله السواحة، عن أول جلسة له في مجلس الوزراء، وقصة النصيحة التي أعطاه إياها أحد الوزراء.

وقال السواحة، خلال حلقة برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: “في أول جلسة أحضرها بمجلس وزراء طلبت النصيحة من أحد الوزراء القدامى فقال لي: إذا لم تكن متأكدًا من المعلومة 1000% لا تقلها”.

م.عبدالله السواحه: في أول جلسة أحضرها بمجلس وزراء طلبت النصيحة من أحد الوزراء القدامى فقال لي "إذا لم تكن متأكد من المعلومة 1000% لا تقولها"@almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/MCFyLdyZgf — الليوان (@almodifershow) April 16, 2022

موقف مع المدير الألماني:

وخلال الحلقة، كشف وزير الاتصالات عبدالله السواحة عن موقف له مع مديره الألماني العنصري في هولندا بسبب صلاة الجمعة.

وقال السواحة: “في هولندا كان عندي مدير ألماني يدعى يوخن وكان عنصري وعنده قاعدة إن الموظفين المسلمين بدون استئذان يروحون يصلوا صلاة الجمعة، وكان في عدد من الموظفين من الأصول الباكستانية والعربية”.

وأضاف: “ذهبت معهم أول صلاة جمعة ورجعت قال لي ليش رحت الصلاة قلت له الزملاء شرحولي قال إيه بس هم مؤمنون وأنا مؤمن وأنت لست بمؤمن قلت له ليش قال لأن هم عندهم لحية وأنت عندك سكسوكة ثاني شيء في عندنا اجتماعات مختلطة وأنت تحضرها”.

وتابع: “قلت سبحان الله حتى الصحوة وصلت لك يا يوخن فقرر إنه يحطني في متذيلة القائمة وحطني في رأسه”.

وأضاف السواحة: “في أحد الاجتماعات اللي ما يحبها جاتنا نائبة تنفيذية من أمريكا وقعدت تسولف معي قلتلها أنا من السعودية وكلمتها عن التقنية وانبهرت بطرحي فقالت لي كيف ممكن أصنع يومك قلتلها أبغى أنتقل من يوخن عند مدير ثاني فقبلت وتم نقلي”.