وقال السواحة، وزير الاتصالات، خلال حلقة برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر: إنه سافر للدراسة في أمريكا على حسابه الخاص؛ لذلك كنت أعمل بجانب الدراسة للإنفاق خلال هذه الفترة.

وزير الاتصالات (م.عبدالله السواحه) يوجه نصائح للشباب: لابد أن يكون لك عمل إضافي، وعدد ساعات عملك لا تقل عن 80 ساعة في الاسبوع @almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/hXoqb7j47y

— الليوان (@almodifershow) April 16, 2022

تمكين المرأة:

وأضاف موجهًا حديثه للشباب: “لابد أن يكون لك عمل إضافي، وعدد ساعات عملك لا تقل عن 80 ساعة في الأسبوع لتنجز وتنجح في الحياة”.

وزير الاتصالات: عندما استلمت القطاع كانت نسبة السعودة 37% واليوم أصبحت 57%، ونسبة تمكين المرأة ارتفعت من 7% إلى 29%… ونصيحتي للشباب "تعمقوا في مهنة معينة"@almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/T8bdubpLnN — الليوان (@almodifershow) April 16, 2022

نصيحة للشباب:

تابع وزير الاتصالات المهندس السواحة: “عندما استلمت القطاع كانت نسبة السعودة 37% واليوم أصبحت 57%، ونسبة تمكين المرأة ارتفعت من 7% إلى 29%… ونصيحتي للشباب تعمقوا في مهنة معينة”.

وزير الاتصالات (م.عبدالله السواحه): سافرت للدراسة في أمريكا على حسابي الخاص؛ لذلك كنت أعمل بجانب الدراسة@almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/XQceH6pTot — الليوان (@almodifershow) April 16, 2022

أجمل الأخطاء اللي سويتها في حياتي..

وزير الاتصالات (م.عبدالله السواحه) يتحدث عن قصته مع "شلة الأربعاء" وكيف نجح في تحويل نظرتهم إليه من "الشفقة" إلى "الانبهار" @almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/665DPFxC5D — الليوان (@almodifershow) April 16, 2022