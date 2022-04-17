كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، عن فحوى الاجتماع الذي دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدما استدعاه خلال أيام قليلة من تولي السواحة مهامه.

استدعاء من ولي العهد بعد 30 يوم..

م.عبدالله السواحه يتحدث عن أول كشف حساب له أمام الأمير محمد بن سلمان حول "شكاوى الناس" بعد تكليفه وزيراً بشهر واحد@almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/iZLC1ys9hT

— الليوان (@almodifershow) April 16, 2022

لقاء ولي العهد مع وزير الاتصالات

وخلال برنامج الليوان قال السواحة إنه بعد شهر تقريبًا من تسلمه العمل استدعاه الأمير محمد بن سلمان بشكل عاجل وبادره بعدة أسئلة حول عدم تحسن منظومة الأداء وكثرة الشكاوى من الخدمة.

وأضاف الوزير أنه طلب من ولي العهد السماح له بالحديث بأريحية، وبعد موافقة ولي العهد كشف له عن بعض العقبات التي تعيق تطوير منظومة الاتصالات.

ولفت إلى أن أول مشكلة كانت الطيف الترددي فأوضح الوزير أن هناك وزارة حجزت الطيف لمدة 20 عامًا وحين سأله ولي العهد عن الوزارة قال السواحة إنها وزارة الدفاع.

وأضاف أن ولي العهد يستمع لكافة الآراء ويناقشها بموضوعية حيث وجه بتشكيل لجنة عليا لدراسة الأمر ومعرفة تأثير ما قاله الوزير وبالفعل بعدما تأكد من صحة كلام السواحة وجه بتحرير الطيف الترددي على الفور.

وقال السواحة إن هذا الأمر ساهم في تقدم مكانة المملكة في الطيف الترددي حتى صارت ثاني دولة في العالم بعد اليابان.

أما المشكلة الأخرى فكانت مسألة منع إقامة أبراج الاتصالات في المناطق السكنية وبعدما عرف ولي العهد بالأمر وجه بتعديل قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وهو ما تم بالفعل.

أمن الوطن خط أحمر

وخلال الحلقة كشف السواحة عن سبب استمرار حجب خدمة الاتصال في بعض التطبيقات بالمملكة، وكذلك مدى تورط شركات الاتصالات في بيع بيانات العملاء.

وقال السواحة، إن حجب الاتصال في التطبيقات سيستمر في التطبيقات التي لا تتعاون مع الإجراءات التنظيمية والأمنية في المملكة، مشددًا على أن سيادة وأمن الوطن خط أحمر، موضحًا أن الشركات التي لا تلتزم بالإجراءات المحددة لن يتم السماح لها.