أكد وزير التجارة، ماجد القصبي، أن المحسنين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدخلوا السعادة على أكثر من 3 ملايين أسرة في المملكة.

منصة إحسان سهلت أبواب الخير:

وتابع القصبي، في مداخلة إلى “الإخبارية”، أن الله تعالى سن الزكاة كركن من أركان الإسلام، مقدمًا الشكر لله تعالى والمحسنين، سائلًا الله تعالى أن يكتب للقائمين على المنصة كل الصواب والخير.

ولفت وزير التجارة إلى أن المنصة سهلت وقربت على مدار الساعة أبواب الخير والأجر، مشيرًا إلى أن الإنسان مقصر بطبعه وعليه أن يسعى للتقرب في هذه الأيام الفضيلة، خاصةً وأن التقنية سهلت أبواب الخير ولهذا ليس هناك عذر في إخراج الزكاة والصدقة.

وانطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني بعطاء كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع سخي بـ30 مليون ريال، كما دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحملة بمبلغ 20 مليون ريال.

المساهمة عبر إحسان:

ودعت منصة إحسان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء الجمعة، للمساهمة في مسيرة العطاء بالتبرع من خلالها عبر الرابط التالي: هنا.