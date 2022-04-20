حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ من ما وصفه فتنة العابد الجاهل.

فتنة العابد الجاهل:

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه عن سفيان الثوري رحمه الله قال: يقال: “تعوذوا بالله من فتنةِ العابد الجاهل، وفتنة العالم الفاجر، فإنَّ فتنتهما فتنةٌ لكلِّ مفتون”. أخلاق العلماء للآجري (63)”.

ضرر أهل البدع:

وفي وقت سابق أكد الوزير آل الشيخ أن ضرر أهل البدع عظيم لا سيما على صغار السن وقليل التجربة، فانتبهوا لمن تحبون حذروهم من فكر الخوارج الذي تروجه بعض الجماعات ومنهم جماعة الإخوان المسلمين حتى توصل ضحاياها إلى الدعشنة والخروج على المسلمين بل واستحلال دماء أقرب الناس لهم والعياذ بالله.