واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسرة إمام مسجد القباع بمدينة الرياض الشيخ فهد بن محمد جعفري، الذي وافته المنية يوم أمس إثر حادث مروري وهو في طريقه لإمامة المصلين في صلاة العشاء والتراويح يوم أمس الأول.

اتصال هاتفي بأسرة المتوفى:

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مساء اليوم، حيث نقل خلاله تعازي الوزير آل الشيخ الحارة ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، والذي سأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبر شقيق المتوفى الشيخ يوسف بن محمد جعفري عن شكره وتقريره للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مواساته له ولأسرته، وما عبّر به من مشاعر صادقة غير مستغربة منه، مؤكدًا أن لهذه التعزية والمواساة أثرًا بالغًا في نفسه وأسرته، سائلًا الله له أن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر لميتهم وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار.