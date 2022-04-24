أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توجيهًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بتهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة في مناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد لتهيئتها للمصلين، وذلك تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.

وقت إقامة صلاة العيد:

كما تضمن توجيه الوزير آل الشيخ تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، وذلك بعد شروق الشمس بربع ساعة بحسب تقويم أم القرى.

وتسأل الوزارة الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل.