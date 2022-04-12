يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، ملتقى “ليالي إخاء الرمضاني” غداً الأربعاء، ويستمر لثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من (12ـ 14) رمضان الجاري، تحت شعار ” لنتشارك التغيير”، بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، وبالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبنك التنمية الاجتماعية ، ومجلس شؤون الأسرة ، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية”سكن”. والمنصة الوطنية للتبرعات “ تبرع” والجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية.

أهداف الملتقى

ويهدف ملتقى “ليالي إخاء الرمضاني” إلى إبراز جهود الدولة في تمكين الأيتام، وتحقيق الدمج الاجتماعي لهم، إضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية لدى المستفيدين، من خلال إبراز قصص نجاحهم، وكذلك تفعيل دور التطوع في نفوسهم لخدمة المجتمع.

وسوف يتخلل الملتقى الذي تمتد فعالياته من الساعة 10 مساءً إلى الساعة الواحدة صباحاً برامج تثقيفية وتوعوية وتدريبية ، كما سيشارك الأبناء خلال أيام الملتقى في مجالات عدة كالإلقاء والتنظيم والتقديم والإنشاد ، وعرض قصص النجاح. إضافة إلى ندوات إثرائية يقدمها مجموعة من الأكاديميين والمدربين المعتمدين من داخل وخارج المملكة.

كما سيشاهد البث المباشر لفعاليات الملتقى قرابة 25.000 ألف، فيما سيكون عدد الحضور لفعاليات ليالي إخاء الرمضانية نحو 400 شخص.

مجموعة من الشراكات

وستشهد الليالي الرمضانية في إخاء توقيع مجموعة من الشراكات مع مختلف الجهات لصالح برامج المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، إضافة إلى تكريم الداعمين لحفل ليالي إخاء الرمضاني.

من جانبه ثمّن أ. صالح بن خليف الدهمشي أمين عام إخاء لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رعايته وتشريفه انطلاقة فعاليات ليالي إخاء الرمضاني، ودوره في إحداث التغيير الإيجابي، وتعزيز الابتكار والإبداع، وحرصه على تطوير مهارات الأيتام، وتهيئتهم لتحمل المسؤولية ، وتوفير البيئة اللازمة لهم، وتحسين نمط حياتهم، ودعم واستحداث خيارات تعزز الأنشطة الثقافية والتوعوية والتدريبية، وإبراز الطاقات الإبداعية لديهم، والفعاليات التي تسهم في تعزيز جودة حياتهم وتمكينهم . ليكونوا نافعين لمجتمعهم، ومساهمين في النهضة الوطنية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.