أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول المكافآت وإدارة الأداء (جدة).

– أخصائي أول المحتوى والترويج (جدة).

– أخصائي أول اكتساب المواهب (جدة).

– أخصائي علاقات مصرفية (جدة).

– أخصائي الرواتب (جدة).

– مدير أول المشاريع (جدة).

– موظف مطابقة الفواتير (الرياض).

التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)