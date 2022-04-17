أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق أول الأسطول (الرياض).

– مدير أول التخطيط المالي (جدة).

– مسؤول الأداء (جدة).

التقديم على وظائف متاجر بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)