أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركات التابعة لها في كل من مكة المكرمة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف التأمين/ الحوادث (مكة المكرمة).

– مراقب المستندات (الرياض).

التقديم على وظائف نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما القابضة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2022م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)